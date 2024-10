No ha sido el momento para María a pesar de su gran voz: “Me ha faltado alma”

María se sube al escenario de La Voz dispuesta a brillar esta noche. Desde pequeña le ha gustado mucho cantar, pero nunca se lo ha planteado de manera profesional.

Hace unos años, cuando terminó la carrera, decidió apostar por su gran pasión y está más que claro que La Voz es una buena oportunidad.

María ha cantado ‘Tómame o déjame’ de Mocedades. Una canción muy especial con la que lo ha dado todo en escenario.

Lo cierto es que María tiene una voz muy bonita, pero no ha conseguido conectar con los coaches durante ese minuto y medio de la actuación.

Malú no sabía muy bien cómo justificar el motivo por el que la talent no ha sido seleccionada: “Has estado bien, tienes un vozarrón… pero he echado en falta un poco más de alma”, confesaba.

María tiene un gran potencial y seguro que la vemos muy pronto… ¡Hay que seguir luchando!