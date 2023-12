Kelly, Inés Manzano y Alba Gil: tres grandes estrellas vuelven a brillar en el escenario de La Voz

¡Una noche inolvidable! Seguimos viendo a ganadores de La Voz pisar el escenario nuevamente. En esta ocasión lo han hecho Alba Gil, Kelly e Inés Manzano.

Tres grandes voces ganadoras que se han cantado los temas con los que triunfaron. Inés Manzano arrasó en su edición de 2021 en el equipo de Pablo Alborán con Easy on me.

Kelly ganó El Regreso y logró ganar La Voz España en 2020 junto a Laura Pausini. Ha sido la única vez que un talent de El Regreso se ha llevado la victoria.

Alba Gil logró ser la mejor voz de este país en 2017 en el equipo de Manuel Carrasco con Have your self a merry Little christmas.

¡Menuda tres voces que nos han trasportado al pasado! Revive sus actuaciones en el vídeo de arriba.