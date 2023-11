Las emotivas palabras de Julieta a su padre: “Es el que mejor me entiende”

Julieta dejó al público sin palabras con su brillante actuación en la primera gala en directo de La Voz interpretando House of the rising de The Animals.

La joven talent madrileña recibió la ovación de su familia tras su actuación. Julieta se mostró emocionada y quiso agradecer a su padre que fuera el artífice de que ella se aprendiera esta canción, “él me la enseñó y es el que mejor me entiende cuando canto”, ha asegurado Julieta.

La talent del equipo de Pablo López ha reconocido que su padre es la persona que mejor la conoce. Una bonita dedicatoria que se ha llevado el aplauso de Pablo López y de todo el público de La Voz.