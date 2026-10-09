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Carmen se lleva el lírico a La Voz y así reaccionan los coaches: “No me lo había imaginado”

La talent ha interpretado ‘Quando m’en vo’ en el escenario de La Voz sin convencer a los coaches.

Carmen en La Voz

Carmen se lleva el lírico a La Voz y así reaccionan los coaches: “No me lo había imaginado”

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Celia Gil
Celia Gil
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La lírica ha llegado al escenario de La Voz de la mano de Carmen. La talent ha elegido ‘Quando m’en vo’ para demostrar todo el potencial de su voz ante Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López.

Su registro ha hecho dudar a los coaches. Se trata de un género muy particular y difícil de encajar y trabajar en las siguientes fases del programa, por lo que finalmente ninguno ha terminado pulsando el botón.

La sorpresa ha llegado cuando han podido descubrir quién estaba detrás de la voz: “Esto no me lo había imaginado”, ha reconocido Lola Índigo al verla.

Melendi tampoco ha querido que Carmen se marchase sin reconocer su trabajo y ha destacado que ha realizado una actuación maravillosa. Aunque no ha logrado entrar en La Voz, los coaches la han animado a seguir aprendiendo y desarrollando su talento. ¡Esperamos verte el próximo año!

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