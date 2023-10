Avance exclusivo de La Voz: La primera vez en el escenario de este talent desconcierta a los coaches

Mañana llega la última gala de Audiciones a ciegas de La Voz 2023. Los coaches cierran sus equipos en una noche apasionante donde tendrán que afinar al máximo el oído si quieren conseguir a las mejores voces.

Pablo López y Antonio Orozco están a solo una voz de cerrar equipo, mientras que Malú y Luis Fonsi tienen todavía tres plazas disponibles.

Las decisiones se vuelven más complicadas, y los talents se lo juegan todo en un minuto y medio. Entre los artistas que pisarán mañana el escenario de La Voz veremos a Pablo Verdeguer, el joven valenciano de 19 años viene dispuesto a cumplir su sueño.

Con 19 años, es la primera vez que pisa un escenario y no sabe si estará a la altura de la circunstancias. El talent ha cantado Slipping Through my fingers, un tema de ABBA con el que los coaches se han quedado sin palabras.

¿Logrará el talent que alguno de los coaches gire sus silla tras escucharle cantar? ¡No te lo pierdas! El viernes a las 22.00h en Antena 3.