AUDICIONES A CIEGAS | PRESENTACIÓN

Isabel Marsal tiene 14 años y es de Valencia. Su madre la apuntó al conservatorio con 5 años porque no paraba de hacer ritmos en la mesa. Desde entonces estudia percusión y no ha parado de aprender de manera autodidacta. Nunca ha ido a canto y reconoce que le da vergüenza cantar en público. Aprendió a tocar la guitarra sola en su cuarto. Así es su particular presentación en 'La Voz Kids'.