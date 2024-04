El rock de Iker provoca la batalla más épica entre los coaches: “Eres el tipo de artista que quiero en mi equipo”

Nuestro siguiente talent en subirse al escenario es un auténtico rockero. Llega desde Navarra y a sus 11 años vive la música con mucha actitud.

El joven comparte con su abuela la vena rockera y se ha subido al escenario dispuesto a demostrar su increíble talento.

Iker a cantado ‘Sweet child of mine’ de Guns N’ Roses con el que ha revolucionado el escenario y a los coaches.

Nada más empezar, Melendi ha pulsado el botón levantándose de su asiento. ¡No lo ha dudado ni un segundo!

David Bisbal, Rosario y Lola Índigo también ha girado su silla acto seguido y es que menuda actuación se ha marcado Iker.

La batalla estaba servida y Melendi ha sido el primer en hablar sin dar opción a sus compañeros: “Has visto que me he dado la vuelta el primero”, decía a Iker.

El joven reconocía haberse dado cuenta de ese detalle: “Eres el tipo de artista que quiero en mi equipo”, apuntaba Melendi. “Históricamente todos los artistas que tienen una vena más rockera han hecho una mejor carrera en mi equipo”, ha continuado diciendo.

En ese momento Lola Índigo no ha tenido piedad y ha superbloqueado a Melendi. El asturiano no se había dado cuenta y ha seguido hablando, pero cuando lo ha visto no ha podido evitar darle una pena increíble.

Sin duda este superbloqueo le ha dolido. El pequeño ha decidido irse con David Bisbal, aunque ha reconocido que quería irse con Melendi.

¡Qué momentazo! Sin duda Iker ha protagonizado la batalla más épica hasta el momento… ¡Pleno con superbloqueo!