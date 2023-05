Irati canta ‘A thousand years’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Lennon Jon ha vivido su segunda oportunidad en ’La Voz Kids’. El talent ha aprovechado al máximo la oportunidad logrando un pleno. ¡Todos los coaches han pulsado el botón! Aunque Lennon ha decidido irse al equipo de Sebastián Yatra. Menudo momentazo acabamos de presenciar.

Ahora llega el turno de Irati Ibisate, la talent de doce años ha cantado un tema muy especial titulado ‘A thousand years’.

Con muchos nervios, la talent se ha subido al escenario, pero no ha logrado que los coaches girasen su silla.

Al terminar la actuación, la pequeña se ha emocionado mucho y no porque no la hayan cogido, si no por haber conocido a su gran ídolo: ¡Sebastián Yatra!

Los coaches la han dado muchos ánimos para que siga luchando por su sueño y vuelva a presentarse al concurso.