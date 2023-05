Cecilia emociona con un tema de Bruno Mars en las Audiciones a ciegas

Tras vivir una actuación única, en la que Sebastián Yatra ha cantado con Manuel ‘Entre sobras y sobras me faltas’, llega la hora de conocer a un nuevo concursante.

Cecilia García ha cumplido su sueño al ser elegida para participar en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. La joven de trece años tenía claro que quería cantar desde que era una niña.

La talent ha elegido ‘When I was your man’, un tema de Bruno Mars con el que ha intentado mostrar su mejor versión ante los coaches.

Rosario no ha tardado mucho en girarse tras escucharla cantar, ¡Así que ya estás dentro del equipo Rosario!