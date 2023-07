Béty, eliminada por Sebastián Yatra de la Gran Final: “Me he dejado llevar por lo que he sentido”

Béty y Rubén ya han cantado en la Gran Final de ‘La Voz Kids’. La primera ha optado por un tema de Lady Gaga con el que ha logrado conectar con el público, el segundo, ha impresionado con su arte.

Ahora llega el momento de la decisión de Sebastián Yatra. Sus compañeros han coincidido en que el coach lo tiene muy complicado porque los dos talents tienen voces impresionantes.

Béty ha logrado cautivar en cada una de sus actuaciones con una voz inigualable, mientras que el arte de Rubén ha traspasado los corazones.

Solo uno de los dos puede optar a ganar ‘La Voz Kids’ 2023 en el equipo de Sebastián Yatra: “Con los dos he sentido una magia muy especial”, ha asegurado.

Antes de anunciar a el talent que representará a su equipo, Sebastián Yatra ha explicado el motivo de su decisión: “Me he dejado llevar por lo que he sentido en esta dos actuaciones y la persona que me va a acompañar es Rubén”.

El talent no ha podido evitar emocionarse al escuchar su nombre. ¡Es la gran apuesta de Sebastián Yata!

Béty se ha quedado fuera del concurso y no podrá ser la ganadora de ‘La Voz Kids’ a pesar de ser una de las grandes favoritas de la edición.