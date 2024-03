Las actuaciones más espectaculares de la historia de La Voz Kids

Cada vez queda menos para la quinta temporada de La Voz Kids en Antena 3. Los próximos talents están preparándose para dejar sin palabras a Lola Índigo, Rosario, David Bisbal y Melendi.

A lo largo de las anteriores cuatro ediciones en Antena 3, se han vivido momentos mágicos y actuaciones inolvidables. ¿Te acuerdas de cuáles fueron las mejores?

1. Hugo, Juan Miguel y Salva deslumbran con Amiga mía

Todos los coaches y los asesores se quedaron sin palabras con la actuación tan mágica de Hugo, Juan Miguel y Salvador, del equipo de David Bisbal en las batallas de la primera edición del concurso. Fue una batalla increíblemente reñida y todos los demás coaches estaban de acuerdo en que se alegraban de que no fuera su equipo.

Los talents de David Bisbal se lo pusieron muy difícil a su coach, que se terminó decantando por Salvador. La batalla suma más de 12 millones de reproducciones en YouTube

2. Aysha, junto a Aitana, brilla con Vas a quedarte

Aysha, finalista de Vanesa Martín en 2019, regaló en la final una actuación que encandiló a los cuatro coaches. Junto a la artista Aitana, cantó Vas a quedarte, sorprendiendo a todo el mundo una vez más con su gran talento.

Para las dos fue un honor cantar juntas en una noche tan importante y Aitana, que quedó maravillada con la joven, dejó claro que le esperaba un gran futuro por delante en la música. La actuación cuenta con 11 millones de reproducciones en YouTube.

3. Samira Cuesta encandila a los coaches con Válgame Dios

La actuación más divertida de todo el talent show llegó en la segunda temporada. Samira Cuesta, de solo siete años, encandiló a Vanesa Martín, Rosario, Melendi y David Bisbal, que no dudaron en girarse al oír la versión de Válgame Dios de Niña Pastori en la voz de la concursante.

Aunque todos los coaches la querían en su equipo, Samira tenía la decisión muy clara. Eligió irse con Rosario, de la que es una gran fan. La audición de Samira cuenta con 6,5 millones de reproducciones en YouTube.

4. Rocío Domínguez emociona con Entre sobras y sobras

Una de las actuaciones más emotivas de todas las ediciones de La Voz Kids fue protagonizada por Rocío Domínguez en las Audiciones a Ciegas de la tercera temporada. La versión de la canción de Antonio Orozco dejó a Aitana con los pelos de punta.

Todos los coaches lucharon por conseguirla en su equipo, pero la talent se decantó por Pablo López. La actuación cuenta con 5,8 millones de reproducciones en YouTube.

5. Pablo López y los finalistas sorprenden con un popurrí de temas de los coaches

En la final de la última edición de La Voz Kids, Pablo López sorprendió a los coaches con una actuación tan especial como la noche que la sucedió. El artista, junto a su inseparable piano, y el resto de finalistas regalaron un popurrí de temas de los coaches.

Las canciones escogidas fueron Mi princesa de David Bisbal, Vas a quedarte de Aitana, Yo me niego de Rosario y Devuélveme el corazón de Sebastián Yatra. Este mash up es la actuación más vista de la última temporada del concurso, con casi 1,3 millones de visitas en YouTube.

Otras actuaciones para el recuerdo

Estas no han sido las únicas actuaciones memorables de La Voz Kids. Ha habido otras muchas que dejaron sin palabras, como la actuación de Chavito con su Cuando nadie me ve en las Audiciones a Ciegas de 2019 o el Asalto de Pol Calvo, el ganador de la última edición, que dejó a todo el mundo sin palabras con su versión de I will always love you.