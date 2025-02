"No me vais a creer, pero no veo ninguna": Julia pierde 1.350 euros al equivocarse en una consonante

Julia ha protagonizado un momentazo en La Ruleta de la Suerte. La concursante ha logrado caer en la casilla de los 1.000 euros, pero al mirar el panel, ha soltado una frase que nos ha dejado a todos en shock: "No me vais a creer, pero no veo ninguna".

A pesar de sus dudas, ha apostado por la letra "Q" de "Que" y ha seguido tirando con la esperanza de completar el panel. La suerte le ha sonreído temporalmente y ha conseguido la segunda parte del premio, una barra de sonido valorada en 1.000 euros. Ahora solo le faltaba hacerse con la primera parte, pero la partida se le ha complicado.

Ha estado a punto de caer en la casilla x2, pero al final no lo ha conseguido. Ha probado con la letra "L" de "Lugo", pero no estaba en el panel, lo que le ha impedido levantar el gajo de todas las vocales y para colmo, ha perdido el turno con 1.350 euros acumulados.

Mientras tanto, Alejandro no ha tenido su mejor día, y es que el concursante no ha conseguido acertar ningún panel todavía. Además, por si esto no era poco, ha perdido el turno tras intentar caer en la casilla del Me lo quedo, pero se ha pasado de fuerza.

El turno ha pasado a María Rosa, que ha aprovechado su oportunidad al máximo. Ha conseguido caer en la casilla Express y, tras acertar en la consonante, ha levantado el gajo. Aunque al principio dudaba, ha terminado resolviendo el panel con una rapidez increíble: ¡menos de 20 segundos! Sin duda, un panel lleno de giros inesperados que han marcado la jugada. ¡Dale al play para no perdértelo!