Paula, en su intento por conseguir el super comodín: “Más vale pájaro en mano que ciento volando”

La concursante Paula no sabía qué hacer en su jugada. Tenía mucho dinero ahorrado en el panel y el miedo a perderlo todo la tenía confundida. Jorge intentaba ayudar a despejar sus ideas, pero las ganas de jugar de Paula han hecho que no le prestara atención y el presentador, dándole un toque de atención en tono humorístico, le reclamaba atención: “No me estás escuchando”.

Paula se la juega, tira de la ruleta una vez más, pero sigue sin dar con la letra oculta y, por ello, le pide a Jorge que guarde el supercomodín, ya que quiere resolver y prefiere no perderlo. Tras ello, todos continúan animándola y se decide: pide que vuelva a sacar el supercomodín, pero sigue sin acertar la consonante oculta y tras este rato de indecisión, Paula resuelve el panel y se asegura el premio para ganar 1.330 euros.