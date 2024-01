El mal trago de Uri al caer en el Bote: “Es que no la veo”

No hay peor sensación que la de caer en el Bote y no saber el panel. Uri parecía estar en su mejor momento y, cuando ha caído en el gajo más deseado del programa, se le ha venido el mundo encima. “Acabo de ver que no es”, ha dicho el concursante.

Aunque pensaba que lo tenía claro, todavía le falta una palabra que no era la que tenía en mente. “Es que no la veo”, ha advertido el joven, decidido a volver a tirar.

Las oportunidades pasan de largo y la suerte también. A pesar de que Uri ha podido descifrar el panel, el Bote se le ha escurrido entre los dedos. “Con lo que tengo ya me voy feliz”, ha asegurado, sabiendo que, aun habiéndolo perdido, va directo a la final. ¿Tendrá más suerte esta vez?