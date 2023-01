Jorge Fernández, tras la fracasada jugada de Isabel: “Otra vez acumulas algo y se te pierde en la quiebra”

Todo el mundo tiene un mal día, y si no… ¡que se lo digan a Isabel! La concursante del atril azul no consigue una jugada en la que no caiga en la casilla ‘quiebra’ o en ‘pierde turno’, es acumular algo de dinero y vuelve a perderlo todo.

Isabel lo intenta, pero no consigue acertar. Hasta ella misma reconoce que hoy no esta siendo su día en la ruleta. La mala suerte hoy es su acompañante, pero ella no pierde el ritmo ni el ánimo y continúa intentándolo hasta el final.