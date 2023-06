¡Inédito! La amenaza de Jorge Fernández a Joaquín Padilla con una botella: “¡Que te doy…!”

Vanessa había terminado de completar uno de los paneles del programa, ‘chorrada para parecer más joven’, era la pista que tenía para descifrarlo. Tras decir la solución, Jorge Fernández y Joaquín Padilla han tenido un pequeño pique, de broma, entre ellos.

Hay veces que las personas mienten sobre su edad para parecer o más mayor o joven. ‘Decir que tienes 10 años más’, era la frase correcta del panel, pero al presentador esto no le ha parecido bien: “Yo creo que con decir dos o tres años más, ya te vale, poque si digo que yo tengo 60 años a lo mejor no es creíble”.

Directamente, el cantante al oír esto, ha empezado a reírse como si de verdad el presentador aparentase tener 60 años: “Tu sabes que yo apunto… y que te doy”. Inmediatamente, Joaquín se ha intentado escapar de la situación: “Ya sé que me vas a dar. ¡Que no, que no! Estaba diciendo que en ningún caso”. ¡Disfruta del pique entre Jorge y Joaquín en el vídeo!