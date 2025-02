"Tú hubieras hecho lo mismo en su situación": Paula utiliza el Me lo quedo y le quita todo a Sergio

Las tiradas temblorosas de Sergio siempre terminaban en un buen resultado. Aunque la primera vez ha conseguido caer en la ayuda final y librarse de perder el turno, en la próxima no ha tenido tanta suerte. Si el concursante hubiera hecho caso al público, quizás hubiese logrado resolver el panel y llevarse los 800 euros que había acumulado: "Te hemos dicho: compra una vocal", ha gritado un miembro del público en el plató. Pero parece que Sergio es una persona de ideas firmes y ha querido ir a por el supercomodín, pero sin éxito.

Si a Sergio le quedaba alguna esperanza de retomar la partida en un futuro, han desaparecido de un plumazo cuando Paula ha utilizado el Me lo quedo y se ha llevado el dinero y la ayuda final de su compañero. Sergio no se ha tomado la noticia con la mejor de las caras y Jorge Fernández le ha soltado en respuesta a ello: "Tú hubieras hecho lo mismo en su situación", y Sergio no lo ha podido negar.

Paula no se sabía la respuesta al panel todavía y ha decidido comprar la "u" que tanto rechazo le causa a su compañero Edu. Aunque el concursante ha dicho que en el concurso no sirve de mucho comprar esta vocal, en el día de hoy, está siendo clave, tanto, que ha ayudado a Paula a averiguar la respuesta que escondía el panel.

La concursante, que veía cerca la quiebra, no ha querido arriesgarse y se ha lanzado a resolver sin conseguir el supercomodín. Aún así, ha sumado otros 750 euros más a su bote y ahora lleva 1.625 euros en total. Por el contrario, sus compañeros están a cero los dos y tendrán que ponerse las pilas si pretenden adelantar a su compañera. ¡Paula está que se sale!, veremos si sus compañeros consiguen remontar, pero de momento, ¡no te pierdas esta gran jugada de Paula!