Los 10 años de Laura Moure como copresentadora de La Ruleta de la Suerte: "Aquí lo que se respira es todo amor"

Esta semana, Laura Moure ha cumplido 10 años en el programa en los que ha brillado como copresentadora, convirtiéndose en una figura clave y que hace único el programa.

Hace 10 años, Laura llegó por primera vez al plató con un cúmulo de nervios: "No me enteraba de nada, pero trataba que no se notara", recuerda entre risas. Desde entonces, la experiencia y el cariño de sus compañeros la han transformado: "Al principio intentaba cumplir con lo que se esperaba de mí, pero poco a poco fui sintiéndome más cómoda y siendo más yo. Ahora dejo que todo fluya y salga espontáneamente", asegura.

Para Laura, lo que hace especial a La Ruleta de la Suerte no es solo el formato del programa, sino las personas que lo hacen posible: "No hay nada igual en televisión. Somos como una familia, siempre pendientes de lo que cada uno necesita", comenta. Conectar con los espectadores es una prioridad para el equipo, algo que consideran clave en su éxito.

A lo largo de estos años, Laura también se ha enfrentado a retos personales como un problema de salud grave y una lesión en el pie, pero asegura que en esos momentos su equipo estuvo a su lado: "Cuando tienes un mal momento, te das cuenta de qué manera está la gente. Son todos maravillosos", afirma con emoción.

Si algo sigue sorprendiéndola después de tanto tiempo es el cariño del público: "Es increíble cómo tanta gente nos quiere sin conocernos. Me abruma pensar que formamos parte de sus casas. Cada vez hay más audiencia, y aunque da un poco de miedo, es muy bonito", reconoce. Para Laura, lo mejor de estos diez años es, sin duda, el amor que se respira tanto dentro como fuera del programa: "Aquí lo que se respira es todo es amor", ha concluido diciendo.