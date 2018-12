Disfruta del delicioso postre diplomático

Ingredientes (4 p.):

2 cruasanes (del día anterior)

250 ml de leche

2 huevos

100 g de azúcar

20 g de pasas remojadas en ron

50 g de fruta confitada

crema inglesa para acompañar

hojas de menta

Elaboración:

Calienta 65 gramos de azúcar en una sartén. Cuando se funda reparte el caramelo en 4 recipientes aptos para el horno.

Bate en un bol los huevos con el azúcar. Añade la leche y mezcla bien.

Pica las frutas confitadas y colócalas en un bol. Añade las pasas remojadas en ron y mezcla. Resérvalas.

Corta los cruasanes en rodajas. Cubre la base de los recipientes con unos trozos de cruasán, reparte encima la mezcla de frutas confitadas y pasas, y finalmente cúbrelos con el resto de los trozos de cruasán.

Reparte encima la mezcla de huevo batido con leche y deja que reposen en el frigorífico de un día para otro.

Hornéalos a 180º C durante 25-30 min. Deja que se templen y desmolda. Sirve la crema inglesa en la base de los platos y coloca un diplomático en cada uno. Adorna con unas hojas de menta.

Consejo:

Si no los has dejado reposar de un día para otro no pasa nada. Con tenerlos 3 horas será suficiente para que queden bien empapados.