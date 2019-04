Carlos gana 'Acierta o puerta' tras una magistral jugada y un emocionante desempate

PRUEBAS | PROGRAMA 11

Silvia no ha tenido la misma suerte que en 'Que llueva, que llueva', esta vez Silvia Abril le ha tenido que dar puerta. En cambio, Christian ha sido un fuerte rival para Carlos y, tras luchar por la victoria, ha fallado la pregunta sobre el grupo que lanzó la canción 'With or Without you', y lo que ha pasado es que nos hemos quedado sin él en 'Juego de juegos' al ser una respuesta decisiva. Carlos se convierte, así, en el concursante final del programa que se enfrentará a la prueba final 'Manos rápidas' para ganar el gran premio de 50.000 euros.