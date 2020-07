Jesús: “Ahora soy una persona súper feliz, con muchísimo autoestima”

Mejores Momentos | Programa 3

Durante todo un año, Jesús ha mantenido una dieta estricta y entrenado muy duro. Nunca se había cuidado tanto: “Hay productos que no incluía en mi dieta, las he ido incluyendo”. No ha sido un tiempo fácil, ha tenido la tentación de tirar la toalla y psicológicamente se ha mantenido muy firme