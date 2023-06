Tamara nació sin útero y ha conseguido ser madre tras un trasplante: "Es un sueño hecho realidad"

El nacimiento de Jesús es "una historia de emoción", pero también una muestra de valentía y amor extremo por parte de sus padres y un logro inmenso en el campo de la medicina y es que Jesús es un 'bebé milagro'. Su madre, Tamara nació sin útero pero desde pequeña su gran sueño siempre fue ser madre.

En 2014 viendo las noticias se entera de que en Suecia se ha realizado el primer trasplante de útero y entonces comenzó su periplo intentando incluso contactar sin éxito con los médicos suecos. Consiguió el contacto del doctor Carmona y no dudó en escribirle un mail contándole su historia. La fortuna estaba de su parte y el doctor Carmona no tardó más de un día en contestar. Aquí comienza la gesta.

Tras saber que era apta para el trasplante, Tamara recibe el primer revés, su madre que iba a ser la donante no puede serlo porque ha sufrido un cáncer previamente. Espejo Público ha conversado con los protagonistas: el doctor Alcaraz, Tamara y la hermana de Tamara.

Tamara se lo contó a su hermana Bárbara y como ella misma cuenta en Espejo Público: "Le dije, aquí estoy yo". Bárbara es mamá y no se había planteado volver a serlo pero asegura: "No dudé en darle la oportunidad". Un gesto que Tamara sabe que es amor del bueno: "¡Fíjate si me puede querer para hacer esto por mí!"

El 5 de octubre le realizaron el trasplante que fue todo un éxito. El doctor Alcaraz explica que se trata de una cirugía muy compleja: "Como subir a la luna en cuanto a complejidad de cirugía" y tras un aborto logró volver a quedarse embarazada. Sietemesino el 10 de marzo Jesús nació en Barcelona donde ha estado en la incubadora hasta que ha podido llegar a Murcia y en pocos días ha recibido el alta.

El doctor Alcaraz y el doctor Carmona se conocen desde hace muchos años, juntos y gracias al gran equipo que compusieron, el milagro se hizo realidad. "A mi la propuesta me la hace el doctor Carmona. Me dijo: Antonio necesito que pongas tu experiencia en el trasplante renal para poder llevar a cabo el primer trasplante de útero. Empezamos a trabajar, intentamos revisar lo que había, era muy difícil llegar a los 3-4 centros que estaban haciéndolo en el mundo".

Ya en casa tanto Tamara como el padre confirman que es "un sueño hecho realidad".