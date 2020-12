Pastora Soler tras descubrirse como 'Pavo Real' en Mask Singer: "Llevo un mes haciéndome la loca"

Pastora Soler se ha quedado a las puertas de la final de 'Mask Singer: adivina quién canta', después de que este miércoles se haya revelado que era la cantante la que se encontraba bajo la máscara de 'Pavo Real', una de las apuestas desde el principio de Malú que, en cuanto se descubrió esta espetó "Si es que te tengo caladísima".

En una entrevista en Espejo Público, la sevillana indica la dificultad de bailar con el traje, especialmente por el calor que mete la máscara y, a eso, sumarle la dificultad de ver a través de ella: "No veía nada, no se cómo no me he matado".

Soler ha cumplido con el secretismo que exige el programa y ha indicado que "llevo un mes sin responder a esta pregunta y haciéndome siempre la loca y, por fin puedo decir que soy el pavo real".

La cantante reconoció lo complicado de cantar y bailar como Rosalía, pero sin embargo esa no fue su única dificultad, pues la concursante no dudó en protestar porque tanto Malú como Eva González y Vanesa Martín eran íntimas amigas suyas, por lo que era especialmente difícil pasar de incógnito.

La artista ha realizado grandes actuaciones en 'Mask Singer: adivina quién canta', con distintos registros, incluso se ha atrevido cantar en inglés, algo que nunca había hecho, según confesó. Pastora Soler se ha lucido con canciones de figuras como Tina Turner, Bon Jovi o Pink.