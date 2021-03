La fatídica curva en la que Luis Moya y Carlos Sainz estuvieron a punto de tener un accidente: "Le leí una curva que no estaba en la libreta"

Fran Rivera ha entrevistado a Luis Rodríguez Moya en el espacio 'Rivera y amigos'. Con el laureado copiloto de rally español ha hablado sobre su trayectoria profesional y algunas anécdotas más impactantes.

Una de las más recordadas fue cuando le leyó mal una curva a Carlos Sainz por la que estuvieron a punto de sufrir un grave accidente. Pasó en Argentina y Moya explica que los nervios le jugaron una mala pasada y cantó una curva "que no estaba ni en la libreta. Cuando terminamos el rally no entendíamos porqué nos habíamos salido". Al revisar todo, ambos se dieron cuenta del fallo. "Les dije a los periodistas esta no se la apuntéis a Carlos, esta me la apuntáis a mi".

1988 fue el año de su debut junto a Carlos Sainz, piloto al que acompañó hasta 2002 y con el que ha obtenido 2 mundiales. Cuenta que Sainz lo llamó cuando se quedó sin copiloto, tras la marcha de Antonio Boto. Lo primero que le preguntó es si sabía inglés. "Afortunadamente mis padres me mandaron a Inglaterra con 13 años".

Nacido en A Coruña, Moya no siempre tuvo claro a lo que quería dedicarse. "Yo quería ser médico como mi padre, un referente en todos los sentidos". Sin embargo, las carreras se cruzaron en su camino. "Dejé de estudiar medicina y un día un amigo mío me pidió correr un rally con él. Si hubiera sido piloto no hubiera llegado ni a una décima parte de lo que conseguí como copiloto".

Puedes ver la entrevista completa al excopiloto de rally, Luis Moya, en ATRESPLAYER.