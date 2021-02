Una familia de 11 miembros, confinados con coronavirus: "Es imposible saber cómo nos contagiamos, tenemos mucha precaución"

Paloma Blanc es la matriarca de esta familia de Madrid compuesta por ella, su marido y sus nueve hijos. Todos han dado positivo en coronavirus por la cepa británica, por lo que en el momento que uno ha dado positivo, rápidamente se han contagiado el resto de miembros.

Los once miembros de esta familia numerosa, los dos padres y el conjunto de hijos, han dado positivo en Covid-19 y, a excepción de uno de los menores, que estaba asintomático, todos han presentado síntomas como dolores de cabeza, musculares, congestión, nauseas, pérdida del gusto y el olfato y un cansancio notable.

"Ha sido una semana dura, porque de los 11 contagiados de la casa, diez hemos sido sintomáticos. Ha sido como una gripe muy fuerte y los diez a la vez. Lo hemos pasado mal", indica Blanc, que asegura que, a pesar de tener mucha precaución en todo momento no han conseguido averiguar quién ha sido el paciente cero de la familia: "Me he vuelto loca intentando averiguar quién ha sido y qué es lo que hemos hecho mal, pero ha sido imposible saberlo".

Esta madre de familia indica que ha habido momentos duros en los que ni siquiera se podían levantar de la cama y que, cuando conseguía mejorar uno de sus hijos, empeoraba otro, por lo que han ido administrándose y repartiendo las tareas de la casa. En cuanto a la compra, Blanc indica que, gracias a vivir en Madrid tiene la suerte de poder realizar la compra a través de internet y que se la lleven a domicilio con toda facilidad y sin riesgo de salir a la calle.

Paloma Blanc indica que, una de las partes "buenas" de haberse contagiado toda la familia es que ha sido a la vez, y desde el primer miembro que comenzó a mostrar síntomas, rápidamente se hicieron todos la prueba y es cuando se detectaron más positivos en la familia, por lo que se autoconfinaron en su domicilio para evitar que cada uno de los once miembros pudiese contagiar a otras personas.

