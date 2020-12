La dueña de la pizzería que amaneció con pintadas por no saber hablar catalán: "No sabía que es obligatorio hablar en catalán"

Micaela, propietaria de la pizzería italiana 'Marinella', en el barrio del Clot, en Barcelona, es una italiana que abrió su restaurante hace dos años y nunca le había pasado nada parecido. Hace unos días, la fachada de su local amaneció con mensajes de odio como 'Habla catalán o emigra' y 'En Cataluña, en catalán'.

En una entrevista en Espejo Público, la dueña del local ha asegurado que hace unos días un cliente acudió a su local a recoger un par de pizzas "con un catalán estrecho", por lo que la mujer, que ha asegurado no entender bien el catalán, le pidió por favor si podía hablar en castellano para atenderlo mejor, a lo que el hombre "muy nervioso" le contestó que "le estaba quitando el derecho de hablar en su lengua".

En ese momento, Micaela indica que "le pedí disculpas porque no quiero ofender a nadie, ni a un país, ni a una lengua, es que no soy de aquí", aseguraba. La italiana afirma que, tras disculparse por su desconocimiento de la lengua catalana, le ofreció la opción de cancelar el pedido. No obstante, la discusión continuó hasta tal punto que dos mujeres que se encontraban en ese momento en el local, se inmiscuyeron en la disputa en defensa de la mujer e invitaron al hombre a recoger sus pizzas en otro local.

La mujer, que denunció el suceso en las redes sociales, ha recibido multitudinarios mensaje de apoyo y llamadas de agradecimiento por todos aquellos que la han defendido y respaldado.

Actualmente, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para saber quién puede estar detrás de las pintadas nacionalistas de la fachada del local.