Investigan si el brote de coronavirus en un grupo que viajó a Turquía para hacerse implantes capilares tuvo lugar en el autobús

La localidad de Calamonte (Badajoz) ha detectado un brote de coronavirus en el pueblo entre sus vecinos y se investiga si este ha sido provocado por 19 de ellos que viajaron en las últimas semanas a Turquía para hacerse un implante de pelo y a la vuelta dieron positivo por coronavirus.

En declaraciones a 'Espejo Público', la alcaldesa de Calamonte, Magdalena Carmona, ha indicado que actualmente en el pueblo hay un brote de 34 positivos, pero apunta que "los 34 casos no pertenecen al grupo que ha viajado, sino que hay personas del pueblo que se han contagiado y no han ido al viaje" y ha recalcado que "no se ha confirmado aún que el brote haya sido del viaje a Turquía en absoluto". Aunque muchos de ellos son asintomáticos, se estudia si los contagios se han podido producir en el autobús.

Carmona, ha indicado que, aunque se trata de un pequeño pueblo de unos 6.200 habitantes, tener 34 positivos "es preocupante", ya que hasta ahora sólo contaban con 6 positivos y la localidad se había levantado como un referente en la región por la baja incidencia de casos de Covid-19

Ante esta situación, el Consistorio ha decidido cerrar el colegio público San José y el centro de educación infantil, que ha sido clausurado este jueves tras detectarse varios positivos en sus aulas.

Asimismo, Magdalena Carmona ha mostrado su preocupación por este brote y la situación en la que se ha visto envuelta la localidad, que "esto ha supuesto que, el decretó que se levantó -sobre restricciones sanitarias- y permitía volver a la normalidad, ahora ha tenido que volver a implantarse", por lo que la hostelería ha vuelvo a echar el cierre de sus locales.

Las actividades deportivas, culturales y de ocio, que estaban previstas para el periodo de Navidad, también han tenido que ser suspendidas. "Ha sido algo lamentable pero hay que prevenir", indicaba la alcaldesa.