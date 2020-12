El enfrentamiento entre Silvia Salas y Christina Rapado, amigas de Rafael Amargo: "Eres otra enferma como él"

Esta mañana, Christina Rapado y Silvia Salas, amigas de Rafael Amargo, se han enfrentado durante una entrevista en Espejo Público tras un debate generado por la detención del artista, acusado de tráfico de drogas y organización criminal.

Mientras el bailaor pasaba a disposición judicial en el juzgado de Plaza Castilla, Rapado, ex amiga del artista, y Silvia Salas, con la que todavía conserva amistad, han discutido por el pasado de Rafael y su relación con las drogas.

Christina ha defendido que Amargo consumía habitualmente este tipo de sustancias y pone en duda la reacción de sorpresa de su familia y amigos. Por contra, Salas respondía enfadada y explicaba que una cosa es saber que consume, y otra muy distinta pensar que es el cabecilla de una banda criminal.

"Yo le he conocido en una relación insana. A lo mejor Silvia se va a la plaza a tomarse con él un café con una porra. Eso lo desconozco. Pero en las fiestas que he tenido con Rafael Amargo, que han sido muchas, Silvia nunca ha estado", explicaba Christina Rapado.

La ex amiga ha confesado al programa que Rafael Amargo tenía una estrecha relación con las drogas, y que en muchas actividades nocturnas que llegó a compartir con él ambos consumían.

"No estoy diciendo cosas que no son. He contado la vivencia que yo tenía con él y espero que todo esto se solucione y que Rafael vuelva a ser el artista que todos conocemos", explicaba Rapado, mientras repetía que todo aquel que ignorara "que Rafael rozaba el peligro" con las drogas, no le conocía bien.

"Yo tengo amigos en mi vida muy sanos y cuando yo tiro al monte lo saben. Y si vosotros lo conocéis tan bien como decís, tenéis que saber cuando tira al monte o no. No me cuentes la película 33 Silvia Salas que nos conocemos muy bien", concluía.

En respuesta, la actual amiga de Amargo ha salido en defensa de sus más cercanos. Silvia ha reprochado a Christina que ponga en duda la reacción de desconcierto de sus familiares ante los delitos que se imputan al bailaor y que le relacionan con una red de tráfico de drogas.

"Ningún familiar ni ningún amigo nos esperábamos esto. Y tú ayer dijiste que sí. Una cosa es consumir y otra el delito que se le está imputando", respondía Salas.

Además, ha tachado de "aprovechada y enferma" a Christina, y asegura que, como buena amiga de Rafael, conocía su problema con las drogas y siempre que "se pasaba", le ayudaba a salir de ahí.

"Yo también he estado en sitios donde Rafael Amargo ha jugado con fuego y como amiga suya que soy lo que he hecho ha sido sacarle de ahí. Tú lo que has hecho es aprovecharte porque eres otra enferma como él", concluía Salas.

Puedes volver a ver el enfrentamiento entre Christina Rapado y Silvia Salas, y su debate sobre la relación de Rafael Amargo con las drogas en Atresplayer.