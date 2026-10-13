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NUEVO PARTIDO

Miriam González crea Democracia 21: "Llamamos a toda esa gente que no sabe a quién votar y que ha perdido la ilusión"

La abogada ha registrado su nuevo partido político, Democracia 21, con el que concurrirá a las elecciones del 29N por Barcelona y Madrid.

Democracia 21

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Carina Verdú
Carina Verdú
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"El objetivo es aglutinar a todas aquellas personas que no se sienten representadas por los partidos actuales, que están cansadas de que se presente España como dos Españas enfrentadas", así se ha presentado Miriam González. En pleno proceso de recogida de avales, la abogada ha presentado su nuevo partido en Espejo Público, "tiene que haber un camio de ciclo". Mientras denuncia las dificultades que se ha ido encontrando para formar Democracia 21, la abogada ha desgranado su programa electoral y sus principales propuestas.

Propuestas de viviendas

González asegura que tienen un plan para atajar la crisis de la vivienda en este país que pasa por construir barrios enteros con seguridad jurídica a 10 años vista. Además de implicar a todas las administraciones en ello. Su principal propuesta pasa por ayudar a los jóvenes a acceder a la vivienda. "Hay que dar soluciones excepcionales para lo que se ha convertido en un problema excepcional, si no estamos condenando a toda una generación" explica la abogada. Por eso proponen eliminar el pago de impuestos para los menores de 35 años a la hora de acceder a la vivienda.

Propuestas sobre las pensiones

González cree que debe abrirse el debate sobre las pensiones aunque es consciente de que quizás ahora no es el momento, "hay que comprometerse a hacerlo de cara al futuro". Ella es partidaria de revalorizarlas conforme a la inflación y de forma retroactiva y que llegará el momento de abordar el asunto.

Propuestas sobre inmigración

Lo que defiende la abogada es que la inmigración para España es un activo, "una de las ventajas competitivas que tenemos". Cuenta que es una inmigración mucho más integrada que en otros países europeos y que hay que desterrar discursos xenófobos, "pero eso no quiere decir que no haya que reivindicar que el Estado tiene que tener el control de la inmigración". Cree que debe poder decidir quién entra y cómo entra.

Miriam González evita posicionar a Democracia 21 a la izquierda o a la derecha. Asegura que están situados donde el resto de partidos no lo están porque dice que, al final, "todos los partidos terminan haciendo lo mismo".

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