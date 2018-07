"Santi Rodríguez: 'Volveré pronto a Twitter'

Santi Rodríguez ha hablado con Pablo Motos de sus problemas con las matemáticas y nos ha presentado en El Hormiguero su espectáculo "A mí que me registren" donde nos habla con su sentido del humor de las cosas cotidianas. Tratando su polémica con Twitter, Santi Rodríguez ha asegura que volverá a la red social y ha agradecido el apoyo a sus más de 120.000 seguidores.

Trancas y Barrancas han querido divertirse junto a Santi Rodríguez y le han retado al concurso de chistes, 'No me chistes que no te veo'. ¿Con qué chiste te has reido más en El Hormiguero?