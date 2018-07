Raffaella Carrá: "Encontré canciones divertidas para este disco"

Cerramos la semana con una de las grandes divas de la música: la italiana Raffaella Carrá, que ha venido a “El Hormiguero” para presentarnos su nuevo disco, “Replay” (Banco y Negro), compuesto por once canciones y que trae como sello el pop y el dance.

Carrá, que llevaba quince años sin publicar ningún álbum, y nos ha presentado en directo su single “Fernando” además nos ha contado algunas anécdotas durante la grabación.

Después Trancas y Barrancas han querido comprobar cuanto ADN 'español' tiene Raffaella Carrá y para ello le han hecho un divertido test sobre costumbres españolas. Raffaella ha salido bastante bien parada.

'Hola Raffaella'

Otro de los momentos de la noche ha sido cuando emulando al mítico programa presentado por la invitada 'Hola Raffaella' en homenaje Pablo Motos y Raffaella han intentado llamar a varios números de teléfono para regalar un coche si contestaba correctamente tras descolgar 'Hola Raffaella'. Sin embargo no ha habido suerte y los teléfonos o no existían o no han contestado correctamente así que finalmente el coche no se ha podido regalar. Sin embargo, Raffaela no se ha querido quedar con las ganas de decirle a una de las personas a las que habían llamado y les han colgado, que esto no era una broma y que finalmente había perdido un coche.

Aullando a lo bestia

Por último, hemos conectado en directo con El Hombre de Negro que se encontraba a unos 80 kilómetros del plató, en 'La Cañada Real' (El Escorial) rodeado de una manda de lobos y desde el plató hemos aullado consiguiendo que los lobos aullaran con nosotros.