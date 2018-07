Julio Iglesias Jr:'Mi despedida de soltero ha sido un mes en Las Vegas'

JULIO IGLESIAS JR. EN EL HORMIGUERO

Julio Iglesias Jr nos ha presentado su nuevo proyecto musical en El Hormiguero. La canción al más puro estilo dance y cuyo primer single se titula Piece of my love, que ha hecho en colaboración con el Dj español Abel The Kid. Además Julio Iglesias Jr ha hablado con Pablo Motos de su participación en el programa Splash! Famosos al agua que se emite los lunes en Antena 3.