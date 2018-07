Josep Pedrerol: "El que es mal futbolista se dedica a periodista o a árbitro"

Nos ha visitado el periodista deportivo JOSEP PEDREROL, conductor de Jugones en laSexta y director y presentador de Punto Pelota en Intereconomía. Al comenzar la entrevista Pablo Motos ha intentado sin éxito que Pedrerol confesara sin éxito de qué equipo es si del Real Madrid o del Barça, tras este intento han comenzado a hablar de los variopintos invitados con los que ha contado Josep Pedrerol en su espacio de televisión ya que ha sido capaz de conseguir una entrevista con Mourinho e incluso llegaron a dar la exclusiva de Víctor Valdés antes de que lo supiera el mismo Barça según contaba el presentador. "El conseguir que toda esta gente participe en el programa lleva mucho trabajo detrás" afirmaba Pedrerol.

Las duras discusiones en directo

También durante la entrevista Pablo Motos ha querido rescatar algunas de las discusiones más fuertes que se han llegado a presenciar en directo durante el programa de Josep Pedrerol 'Punto Pelota' donde incluso algunos invitados muy tensos han llegado a abandonar el programa.

Pedrerol y los becarios

Por otro lado también fue muy comentado el momento en el que por un error técnico Josep Pedrerol echaba la culpa a un supuesto 'becario' y exigía que si al día siguiente no estaba el técnico habitual no seguía con el programa. Josep ha comentado que fue es cierto que no debió utilizar la palabra 'becario' y que entiende las críticas que estos le pudieran hacer. Sin embargo cree que al becario hay que enseñarle y echarle la bronca si es necesario y evidentemente darle un puesto de trabajo. Pablo Motos comentaba que el entendió ese momento como si fuera una queja hacia la cadena, exigiendo un técnico contratado tuviera más o menos experiencia, pero no un becario. Sin embargo afirma que lo que peor llevó de este asunto fue la cantidad de compañeros que aprovecharon ese momento "Ya que estaba en el suelo para pisarme más" afirmaba el presentador.

El Supertest supercomprometido de Trancas y Barrancas

Josep Pedrerol se ha sometido a las temibles preguntas de nuestras hormigas donde ha tenido que responder a preguntas como ¿Si fueras Núria Bermúdez en sus tiempos, con qué futbolistas te irías a la cama?

Y además...

