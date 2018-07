Alejandro Sanz: 'Jamie Foxx estuvo grabando en mi casa'

Alejandro Sanz confiesa en El Hormiguero que en los Grammy Latinos decidió llevarse a algunos de los alumnos de la universidad en la que ha sido nombrado 'Doctor honoris Causa' para fomentar la música. Pablo Motos ha querido hablar del nuevo disco del Sanz en el que tiene el tema 'The Game is Over' en el que Jamie Foxx estuvo grabando en su casa el rap que está en el tema.

Pablo Motos le ha propuesto un reto a Alejandro Sanz, de unos admiradores suyos que han asegurado que son capaces de hacer un cuadro comestible del cantante en el tiempo que dura El Hormiguero. Trancas y Barrancas le han enseñado a Alejandro Sanz las noticias del día.