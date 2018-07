Laura Sánchez: "En la película soy un ex novio"

Nos han visitado las actrices Inma Cuesta y Laura Sánchez, dos de las protagonistas de “3 bodas de más” (Warner Bros) que se estrena en cines el 5 de diciembre. La comedia, dirigida por Javier Ruiz Caldera, cuenta con un reparto de caras muy conocidas (además de Inma y Laura, también trabajan en la película Paco León, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Joaquín Reyes o Berto Romero, entre otros) dejó muy buenas sensaciones en el último Festival de de Cine de Venecia.

Su argumento gira en torno al conflicto con el que tiene que lidiar la protagonista, Ruth (Inma Cuesta), una mujer con especial propensión a que le dejen sus novios y que se encuentra con una situación surrealista: tres ex novios le invitan, en el mismo mes, a sus respectivas bodas. Ella no sabe decir que no, y la única persona que consigue como acompañante es a su nuevo becario.

Las actrices nos han contado anécdotas sobre el rodaje y sobre sus personajes. En el caso de Laura Sánchez hace de transexual y nos ha comentado que ha tenido que bajar los tonos de voz y andar mal con tacones. También Inma nos ha contado como fue el divertido momento en el que hizo el casting para hacer papel.

Daniel Stix: "Al final se trata de lo que tu quieras hacer"

Por otro lado también hemos tenido en el programa a Daniel Stix, protagonista de un conocido spot de cacao y en el programa hemos querido conocerlo mejor. Daniel nació con una parálisis en las piernas, sin embargo eso no le ha impedido nunca ser una persona muy activa, ha competido en natación, en esquí donde llegó a ser campeón de España sub18, etcétera. Sin embargo, Daniel ha contado que realmente hay mucha gente detrás, fundaciones y voluntarios que ayudan a los discapacitados a introducirse en el deporte y evidentemente las ganas de cada uno tenga para hacer deporte.

Los invitados a la boda

Jandro una vez más nos deja a todos boquiabiertos sobre todo a nuestras invitadas con el curioso truco de magia muy acorde con la temática de '3 Bodas de más'

La raqueta de jabón

Marron nos trae hoy diferentes experimentos donde intervienen las fuerzas moleculares, creamos el 'papel mágico', 'botella pomposa' y la 'raqueta de jabón'

Villancico gatuno

¿Qué es lo mejor de la Navidad? ¡Los villancicos cantados por animales! Juan y Damián nos enseñan una divertida aplicación y nos sorprenden con un villancico con toques muy felinos. Además también descubrimos otra aplicación para atormentar a los vecinos molestos.