Fernando Morientes: "Tu situación en el fútbol a veces cambia para bien y otras para mal"

Ha visitado el plató de El Hormiguero 3.0 uno de los mejores futbolistas españoles de la última década: el ex delantero del Real Madrid, Mónaco, Valencia (entre otros muchos equipos) y de la selección española de fútbol, FERNANDO MORIENTES. El deportista se retiró de la práctica profesional del fútbol en 2010, pero sigue vinculado a este mundo, ahora como entrenador del Juvenil B del Real Madrid y como comentarísta en una cadena de radio.

El ex futbolista, también es protagonista de última campaña de Nivea Men Active Age, y además ha recordado con nosotros sus mejores momentos en los terrenos de juego y algunas anécdotas más divertidas de su carrera, como cuando conoció al actual presidente del Real Madrid Florentino Pérez "Me dijo, tu tienes que ser bueno porque tengo muchas ofertas por tí" ha afirmado el ex futbolista.

También junto a Pablo Motos han comentado las polémicas declaraciones del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, sobre Cristiano Ronaldo y Messi y también han hablado sobre los difíciles momentos por los que está pasando el portero del Real Madrid, Iker Casillas, Morientes afirmaba: "Cuando uno tiene que salir del Madrid es un paso duro y hay que meditarlo mucho".

Trancas y Barrancas le han propuesto al ex futbolista un divertido juego. Algunos han vivido ese momento donde un hombre completamente desnudo asalta el terreno de juego para revindicar algo, los conocidos streakers. Morientes tiene que adivinar qué movimiento es el que hace a continuación nuestro simpático 'amigo'.

Además junto a Marron descubrimos como las gotas de agua pueden cobrar vida gracias al efecto Leidenfrost y por último conocemos finalmente al último miembro de la Boy Band de El Hormiguero 3.0