Anna Tarrés: "Me ha dolido más el daño que se ha hecho al deporte"

Anna Tarrés ha sido 15 años seleccionadora nacional de sincronizada, ganadora de 55 medallas, cuatro de ellas en JJOO. Campeona de España de natación sincronizada, nadadora olímpica en Los Ángeles ’84, y ahora autora de este polémico libro “Cuando ser la mejor no es suficiente".

La ex-seleccionadora nacional de sincronizada ha confesado que "la verdadera razón por la que creo que me despidió Fernando Carpena ha sido porque a él no le gustaba mi estilo de trabajo" Ha dicho también que cree que "era incómoda".

Tengo la sensación, expresa Pablo Motos, de que debajo de la mujer dura que nos muestras, hay una persona que ha sufrido mucho. De todo lo que ha pasado ¿Qué es lo que más te ha dolido en lo personal? Anna Tarrés nos ha dicho que "Me ha dolido la carta; me ha dolido las dudas que se han creado sobre mi; pero lo que me ha dolido más es el daño que se ha hecho al deporte".

El presentador de El Hormiguero ha hecho pensar a Anna Tarrés con esta pregunta... ¿Te gustaría volver a ser la seleccionadora nacional de sincronizada? Después de un silencio, ha respondido: "Ni si, ni no. Estoy abierta a lo que la vida me ponga delante. Me gusta estar los lunes de jurado en Splash. Me ha encantado escribir este libro... Os recomiendo que lo leáis".

Anna Tarrés ha jugado con Trancas y Barrancas al 'Atleta o Cagueta'. Y además, ha dirigido una sincro con todo el público de El Hormiguero. Así ha quedado...