Alaska y Mario Vaquerizo, Frank Cuesta, Marc, David y Ablerto Chicote, Hugo Silva y Macarena García en El Hormiguero 3.0

El lunes, 15 de diciembre, nos visitan Alaska y Mario Vaquerizo para hablarnos de su papel como dobladores de la nueva película de Doraemon, el famoso gato cósmico, “Stand by me, Doraemon”, que se estrena el próximo 19 de diciembre. Alaska y Mario, fans declarados de esta veterana animación japonesa. El estreno de la película coincide con el 20 aniversario de la primera emisión de Doraemon en España. Será la primera película del gato cósmico que se estrenará en 3D CGI, una tecnología 3D especial que no necesita gafas. Ha sido todo un éxito en Japón con más de 50 millones de euros recaudados y un aluvión de buenas críticas.

El martes, 16 de diciembre, tendremos con nosotros al popular aventurero y explorador Frank Cuesta, que nos presentará la segunda temporada de “Wild Frank”, que comienza sus emisiones el próximo 21 de diciembre en Discovery MAX. Tras su paso por el Amazonas, Frank, en esta segunda temporada el leonés se adentrará en África, intentando emular el recorrido que hizo uno de los mayores exploradores de la historia: el doctor Livingstone. En su viaje Frank conocerá los cinco grandes animales de África: el leopardo, el león, el elefante, el rinoceronte y el búfalo, y además se enfrentará a situaciones muy comprometidas con cocodrilos o la temida mamba negra, la serpiente más peligrosa del continente africano.

El miércoles, 17 de diciembre, nos anticipamos a la gran final de Top Chef invitando a Marc y David, sus dos finalistas, y a Alberto Chicote. Pocos minutos antes de que se resuelva la competición para conocer al mejor chef profesional de España, repasaremos los mejores momentos vividos en este talent show, así como algunas de las anécdotas más divertidas que se han producido fuera de cámara.

Y el jueves, 18 de diciembre, estarán en “El Hormiguero” los actores Hugo Silva y Macarena Gómez, que acuden a nuestro programa para presentarnos su nueva película, “Musarañas”, cuyo estreno está anunciado para el próximo 25 de diciembre. Este filme, que se presentó en el pasado Festival de Cine Fantástico de Sitges, es un thriller psicológico y claustrofóbico ambientado en el Madrid de los años cincuenta, justo después de la posguerra española, y en él se abordan temas como el gran peso que tenía la religión en la sociedad franquista o los maltratos a los niños por parte de sus padres.