Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Antonio Pagudo: "Tengo claro que no son pareja"

Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de Antonio Pagudo para volver con una de las secciones más comentadas en la que el invitado tiene que adivinar a través de preguntas si las personas que tiene ante sus ojos son pareja o no lo son.

Antonio Pagudo ha intentado demostrar su buena intuición con las parejas y es que los primeros eran actores por lo que les ha costado mucho tomar una decisión y decidir sin son o no pareja, además se han mostrado muy fan del programa por lo que han protagonizado un momento muy especial: "Ahora tengo claro que no, no son pareja", ha señalado.

Acto seguido Pagudo ha cambiado de opinión y algunos gestos han delatado a los dos jóvenes... ¡Momentazo!

La tercera pareja también ha sacado el lado más pensativo del actor que se la ha jugado mucho con su decisión por la pareja tan peculiar que tenía ante sus ojos y su historia de cómo se conocieron en Fabrik. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!