La ternura de Rafael Álvarez, "El Brujo", conquista 'El Hormiguero': "En mis shows también hablo de Shakira"

Esta noche visita Rafael Álvarez, más conocido como "El Brujo", ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de su nueva obra teatral que se estrenará en próximo mes de marzo.

El actor y dramaturgo ha contando en 'El Hormiguero' que en sus funciones improvisa mucho, puede estar hablando de Valle Inclán y al momento de Shakira: "Es verdad que últimamente no veo las noticias, pero un día estaba desayunando y vi la canción de Shakira y por la noche se me ocurrió en el Teatro y lo solté", cuenta en el programa.

"Esa noche el público se volvió loco porque fue cuando salió el tema", ha confesado al desvelar la reacción de la gente que estaba en su obra.

El Brujo es un dramaturgo que tiene una memoria prodigiosa como ha contado en 'El Hormiguero': "He visto muchos vídeos del doctor Simón, y muchas veces medito con su nombre porque me relaja mucho", ha confesado, recordando los nervios que pasó en aquella época.

"Al público no le importa que me equivoque en mis obras"

"El Brujo" es un gran amante del yoga y por eso ha escrito un libro para aprender a meditar de ahí nació su espectáculo basado en el libro 'Autobiografía de un yogui'.

Nada más empezar el programa ha contado que tiene siete obras en cartelera y que a veces se equivoca, algo que parece no importarle a su público: ""Al público no le importa que le equivoque, van a verme. Recuerdo que una vez que estaba interpretando el Lazarillo, a los tres minutos tocaba una trompeta. Entonces un señor del público me pidió que volviera a tocar porque no le gustaba que hablara", ha confesado.

El dramaturgo ha contando de dónde le viene su apodo asegurando que es de una de sus obras que tiene que representar. Pablo Motos le ha preguntado cómo se cuida el pelo: "La verdad es que me hecho Aloe Vera", confiesa. El presentador ha apuntado que "tiene pelo nube", algo que el actor ha reconocido: "Un amigo me decía que sin pelo no soy nada", señala.