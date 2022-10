Las razones de Miguel Ángel Revilla para presentarse a las próximas elecciones: "Estaría complicado ganar si no voy"

Miguel Ángel Revilla ha visitado 'El Hormiguero', la primera vez está temporada. El político ha entrado en el plató del programa dando un gran abrazo a su amigo Pablo Motos.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha pedido una primicia al presidente cántabro sobre si el próximo mes de mayo: "Tendrás 80 años, ¿Te vas a presentar?", ha preguntado. El político ha respondido claramente: "no depende de mi".

"De cabeza me encuentro con más memoria que cuando era jovén"

Miguel Ángel Revilla ha explicado, como se muestra en el vídeo, las razones: "Vengo padeciendo una patología renal... me operaron con 26 años porque tengo un riñón que no funciona", aclara. Revilla ha contado que el día 17 tiene una cita médica y depende de lo que le digan será crucial para valorar si se presenta o no como candidato: "De cabeza me encuentro con más memoria que cuando era joven, de agilidad he perdido algo, pero creo que estoy bastante ágil", ha señalado.

Pablo Motos ha bromeado sobre su estado de salud: "Estás más fuete que el semen de Ortega Cano", ha dicho. A lo que Miguel Ángel ha respondido: "Hay zonas que ya están oscuras", desatando las risas del equipo y del público.

El político lo tiene claro: si está bien se presentará: "Hay gente en el partido más preparada que yo, pero tengo tirón y saben que estaría complicado ganar si no voy yo", sentencia en 'El Hormiguero'.

¿Quién es más alto: Revilla o Motos?

En su entrada al programa, Revilla ha medido con la mano si era más alto que Pablo Motos, por ello el presentador nada más sentarse para dar comienzo a la entrevista le ha preguntado al político si hay algún tipo de competición por la estatura de la que no se haya enterado: "Estaba mirando porque me dice la gente que eres más alto que yo y yo creo que no", ha señalado.

El presentador le ha pedido a Miguel Ángel Revilla que se pusiera de pie mirando a cámara... ¿quién de los dos es más alto? Parece que el presidente de Cantabria le saca unos centímetros a Motos.

Los cotilleos de Revilla en el día de la Fiesta Nacional

Aprovechando su visita el día 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional en España, el presidente de Cantabria ha acudido al desfile y Pablo Motos le ha preguntado por todo lo que no se ve en la televisión: "Te dicen que tienen que estar a las 10.30h, pero ya me conozco la película y llegó a las 10.55h", ha señalado en 'El Hormiguero'.

Miguel Ángel Revilla ha hablado sobre los corrillos que se forman entre los políticos: "Son muy ficticios los círculos que se forman, yo voy algo el saludo", ha explicado. También ha explicado la conversación que ha tenido con el rey Felipe VI, desvelando algunos detalles muy interesantes.