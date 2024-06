¿Qué pasaría si hubiese elecciones generales? Miguel Ángel Revilla se moja en El Hormiguero

El invitado protagonista de la noche en El Hormiguero ha sido Miguel Ángel Revilla. El cántabro ha visitado a su amigo Pablo Motos para hablar sobre la situación política actual en España tras las elecciones europeas.

Tras la llamada a las urnas para elegir la representación en el Parlamento Europeo, el presentador ha querido saber qué cree Revilla que pasaría si los españoles fuesen llamados a los comicios para unas elecciones generales.

El invitado ha dicho que cree que ganaría el PP, pero que le "da mucho miedo" el crecimiento de partidos como el de Vox o la llegada de Alvise a la política: "Respeto mucho a los votantes, pero hay cosas que hemos conseguido en España y que nos quieren quitar".

Además, ha querido poner en valor la labor de los inmigrantes trabajadores: "Los empresarios me han dicho que si no tuviésemos a esta gente tendríamos que cerrar todos", ha dicho antes de concluir que "España sin inmigrantes no saldría adelante". ¡Así lo ha contado!