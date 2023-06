La peculiar afición de Dani Martín... ¡Imitar a Fernando Tejero!: "Me llama y me imita"

Fernando Tejero y José Manuel Poga fueron los penúltimos invitados de esta semana en 'El Hormiguero'. Los actores fueron al programa para presentar su nueva película, que se estrena este 23 de junio. Después de su entrevista con los invitados, Pablo Motos preguntó sobre la peculiar afición de Dani Martín por imitar a Fernando.

Interpretar un papel no es tarea sencilla, que se lo digan Fernando Tejero, lo que nadie sabe es que el cantante Dani Martín es muy buen amigo de él. Por muy buena relación que tengan, Pablo le preguntó sobre si había visto como este le imitaba." A mi me llama y me imita", contestó Tejero. Aunque no dudó en dejarle un pequeño recado antes al cantautor. "Cara de nabo", replicó.

Sin embargo, ambos utilizan este pequeño don para hacer alguna broma. "Teníamos un compañero en la escuela que se llamaba Goyo, en la escuela de arte dramático, el otro día me llama y lo coge Dani haciendo de mí", explicó como les salió bien la jugada. ¡Descubre la imitación de Dani Martín al completo en el vídeo!