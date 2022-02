Pablo Motos reta a Miguel Ángel Muñoz tras destapar su secreto 'de cuna': ¿Reconocerá su almohada?

Pablo Motos ha querido aclarar una curiosidad que le han contado sobre Miguel Ángel Muñoz: ¿siempre duerme con la misma almohada? El actor ha tenido que explicarlo: se trata de la almohada que tiene desde la cuna cuando tenía 1 año. "Lleva 37 años conmigo", ha afirmado, y la lleva a todos los sitios.

"Me la pongo en la cabeza y, si no, no me duermo", ha confesado. Incluso ha reconocido situaciones comprometidas: "Alguna vez me ha pasado estar en casa con mi pareja y tener ahí un poquito de celos de la almohada".

Pablo Motos ha querido darle emoción a la entrevista y retar a su invitado. Ha traído su almohada y la de Miguel Ángel Muñoz, y van a hacer una cata a ciegas para saber si se trata de algo psicológico o realmente son capaces de reconocer cuál es la suya.

¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!