Pablo Motos flipa con el superpoder de Tom Holland... ¡con los sueños!: "Eres un superhéroe de verdad"

Tom Holland ha presentado en 'El Hormiguero 3.0' su nueva película, 'Uncharted', y también nos ha mostrado su lado más personal. El actor ha reconocido que es sonámbulo. "Sólo me pasa cuando estoy muy, muy cansado, generalmente al final de un rodaje", ha contado.

Incluso ha contado una de esas experiencias: "Lo que suele pasar es que me despierto y me lleno la bañera pero luego no me meto". Se da cuenta cuando, por la mañana, va al baño y se da cuenta de que está llena de agua pero no recuerda nada.

Tanto o más sorprendente es que puede controlar sus sueños. "Es lo que se llama sueño cognitivo", ha comentado Tom Holland, que ha explicado cómo lo hace y para qué sirve.

