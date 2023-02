Lorena Castell desvela cómo se comunica con su abuela fallecida: "Empiezan a parpadear las luces"

Lorena Castell ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablar del espectáculo con el que está arrasando en Madrid: 'Bingo para señoras'. Un show que nadie quiere perderse y con el que ha conseguido agotar casi todas las fechas.

Pablo Motos le ha preguntado a Lorena sobre su abuela, y es que la abuela de Lorena falleció y ella se comunica con ella a través de las luces: "Empiezan a parpadear las luces y ella las deja fijas cuando yo le digo algo", señala. Lorena siente mucho todo el tema de las energías: "Hay mucha gente que piensa que soy yo, y pienso que fantástico querer tanto a una persona y que esa persona se comunique conmigo a través de las luces", señala.

"Mi abuela no aparece siempre, solo cuando ella quiere"

Lorena está convencida de que no es ella y que cuando le dice algo a su abuela muerta está responde: "No aparece siempre, solo cuando ella quiere", añade. Lorena explica que su abuela quiere decirla que está siempre con ella: "Hubiese flipado si hubiese conocido a mi hijo, hubiese alucinado si me hubiese visto ganar Masterchef y si hubiera visto la persona en la que me he convertido", explica.

La presentadora asegura que es una persona muy familiar y que tiene una familia muy unida y todo ello se lo debe a su abuela. Sin duda, la presentadora nos ha mostrado un momento muy emotivo en 'El Hormiguero'.