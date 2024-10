Juan Carlos Ortega desata la risa floja de una fan de Mario Casas: "¿Me podrían decir algo muy triste?"

Mario Casas se ha atrevido a dejarle el móvil a Juan Carlos Ortega después de la entrevista con Pablo Motos. El humorista se ha puesto a revisar su lista de contactos para escoger una víctima a la que llamar. ¡Menuda le lió hace unas semanas a Luis Tosar!

Ortega ha decidido llamar a Carmen, un fan de Mario que no podía parar de reírse ante los nervios de la situación. "¿Me podían decir algo muy triste para que se me quite la risa?", ha tenido que pedir la fan del actor. ¡Se ha tirado varios minutos sin parar!

Después de varios intentos para calmar la risa de Carmen, Ortega le ha dicho: "Pedro Sánchez puede estar en la Moncloa muchos años más". Esa frase ha cambiado radicalmente el tono de la llamada. ¿Qué habrá hecho la fan de Mario? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!