India Martínez responde a sus haters que juzgan sus fotos en bikini: "Detrás de un móvil es muy fácil criticar"

India Martínez, una de las cantantes más importantes del panorama musical, ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de su nuevo trabajo, un disco muy especial con el que seguro seguirá conquistando a su público.

La cantante, que se ha hecho un viaje espiritual por el Caribe, ha contado las críticas que ha recibido tras subir a sus Instagram fotografías en bikini: "Me dicen de todo, no sé que tiene de malo ni que le he hecho yo a la gente por salir en bikini", ha señalado la cantante que no sabe por qué ha recibido estos comentarios, incluida criticas de muchas mujeres.

La cantante no ha dudado en hablar de este tema asegurando que no contesta nunca: "Me quedo con las críticas constructivas, pero el que se mete conmigo acaba con un repaso", ha asegurado. India asegura que prefiere no entrar al trapo, pero que si te lo dicen en la calle es otra cosa: "Detrás de un móvil es muy fácil criticar, pero prefiero no responder", comenta.

India asegura que para ella lo que cuentan son los comentarios bonitos que recibe a diario: "El 99,9% de los comentarios que recibo son bonitos y los agradezco porque son de la gente que te quiere", añade en 'El Hormiguero'.