Fernando Tejero cuenta en 'El Hormiguero 3.0' la sorpresa que se llevó en un rodaje : "No me dijeron que me iban a hacer un plano de mi pene"

Esta noche Fernando Tejero y Óscar Jaenada han visitado 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nuevo proyecto, ‘La piel en llamas’ una película que se estrena en todos los cines el próximo 27 de mayo.

Durante su entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a Fernando Tejero por una de las escenas de la película y es que en la película hay un "primerísimo primer plano" de su pene: "Fue una sorpresa porque no me habían avisado", cuenta entre risas.

"Fue una sorpresa, no me habían avisado de que me iban a hacer un plano del pene"

Fernando asegura que no daba crédito, nadie le había avisado de aquella escena: "Se me quedo como un pistacho parroquial. No soy Nacho Vidal pero se ve una cosa un poco pequeña", cuenta desatando las risas del público.

