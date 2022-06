El emotivo mensaje de Aleix Espargaró a Marc Márquez en 'El Hormiguero 3.0': "Solo espero que pueda volver pronto"

Aleix Espargaró ha visitado este martes el programa de 'El Hormiguero 3.0' para hablar sobre el momento profesional que está viviendo con el mundial de Moto GP. Durante su visita, el piloto ha hablado sobre un gran amigo, Marc Márquez quien no está pasando por su mejor año tras tener que retirarse del mundial por una lesión: "Lo que está aguantando Marc es muy difícil. Es un tío acostumbrado a ganar, a divertirse con la moto... y ahora lesiones y operaciones", explica.

"Lo que está aguantando Marc con tantas lesiones es muy difícil"

El piloto solo desea que Marc esté bien y se recupere ya no solo por su profesión si no porque los pilotos tienen una vida fuera: "Hablé con él antes de marcharse y no podía mover muy bien el hombre. Solo deseo que se recupere y ojalá vuelva pronto", señala en el programa.

Aleix le ha mandado un mensaje muy emotivo... ¡Se nota la amistad entre pilotos!

